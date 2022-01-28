Эти 2 игры станут бесплатными на Xbox в эти выходные: 27-30 января





В ближайшие выходные, с 27 по 30 января, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет бесплатно сыграть в рамках акции Free Play Days в 2 проекта. Как это обычно бывает, игры, которые предлагаются в рамках акции, можно купить со скидками в Microsoft Store после бесплатных выходных, сохранив весь достигнутый прогресс.

Следующие проекты в ближайшие выходные будут бесплатными на Xbox.

For Honor

FOR HONOR™ Standard Edition

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For Honor — инновационная игра от Ubisoft Montreal и других студий Ubisoft.

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Valkyria Chronicles 4

Valkyria Chronicles 4

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Действие Valkyria Chronicles 4 происходит в то же время, что и в оригинальной Valkyria Chronicles, но в ней в центре внимания находится отряд Федерации E. Командор Клод Уоллес и его друзья детства сражаются за свободу в этой отчаянной войне, но от победы их отделяют ледяные бури, полчища имперских солдат и богоподобная сила Валькирии.

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