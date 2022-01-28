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Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки

Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки
Актер Кирилл Сафонов поделился редким домашним фото с двухлетним сыном на плечах. Кирилл Сафонов снялся со многих фильмах и сериалах. После развода с первой женой Еленой он долгое время был один. Но в 2010 году актер сыграл свадьбу с Сашей Савельевой. Тогда певица была солисткой группы «Фабрика» и много гастролировала. Иногда они вместе ездили к дочке Сафонова от первого брака Анастасии, которая живет в США. А в 2019 году у пары родился сын Леон. Обычно влюбленные редко показывают наследника. Савельева признавалась, что роды были сложными. Но теперь она с радостью заботится о сыне и не против завести второго ребенка. Не так давно супруги устроили отдых на природе. Малыша они брали с собой. А вот теперь Сафонов запечатлелся с крохой дома. Он стоял у нарядной елки и смотрел в окно. Леон сидел на плечах отца в пижамке.
Кирилл Сафонов с сыном Леоном «Весна близко», — подписал фото артист. Поклонники восхитились идиллией в семье. Многие отметили, что мальчик подрос. «Да время летит быстро, казалось бы только что готовились к Новому году и загадывали желания, а теперь ждем весну», «Ух, какие уже!», «Это так мило», «Просто милота», «Какие классные», «Просто прелесть», «Леон так вырос», «Хороши», «А мама снимает! Вот это услада для глаз», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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