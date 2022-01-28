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«Коммерсант»: в РФ намерены регулировать рынок виртуальных предметов в играх

«Коммерсант»: в РФ намерены регулировать рынок виртуальных предметов в играх


Рынок виртуальных игровых предметов заинтересовал правительство РФ, о чем сегодня появилась соответствующая статья в «Коммерсанте». Полностью ознакомиться со статьей можно здесь, а мы отметим тезисно, про что в ней говорится:



В правительстве РФ заинтересовались рынком виртуальных игровых предметов. В заметке отмечается: «регуляторов беспокоит, что продажи не облагаются налогами, могут использоваться при отмывании денег и даже финансировании терроризма».



Указано, что первые подходы к регулированию виртуального рынка стоит ожидать уже в 2022 году.



Глобальный объем этого рынка оценивается в $4 млрд, российского — в $450 млн.

В материале, в первую очередь, говорится о планах по регулированию перепродажи предметов в Steam, но учитывая, что регулировать планируют законами, коснется это всех площадок и всех платформ, а не только PC. При этом конкретные шаги, которые намерено предпринять правительство РФ, не уточняются.

Отметим, что в некоторых странах регуляторы уже работают, тем или иным образом ограничивая продажу или перепродажу внутриигровых предметов. В материале «Коммерсанта» приводится информация, что власти Нидерландов в 2020 году запретили продажу лутбоксов в играх на территории страны.

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По материалам: newxboxone

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