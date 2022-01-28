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Лавров: "Cпецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным"

Лавров: "Cпецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что у Запада нет никаких оснований обвинять РФ в инциденте с якобы отравлением блогера Алексея Навального.

"Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять и все это затеяно с целью провокации", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".


Глава МИД указал, что спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным и также за день немцы обратились в ОЗХО в Гаагу с просьбой оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что Навального в немецкой больнице посещали сотрудники американской разведки.

"Адвокат Навального обвиняет (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие - ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал", - заключил Лавров. 

Сергей Лавров МИД
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По материалам: uposters.ru

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