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Луговой: должно быть жёсткое регулирование криптовалюты, но не запрет

Луговой: должно быть жёсткое регулирование криптовалюты, но не запрет

00:42  Автор: Жанна Звягина



Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире телеканала RT в четверг высказался против запрета криптовалюты в стране.

Депутат отметил, что криптовалюта основана на технологии блокчейна, способной создавать и другие продукты. Если в России запретят одну из его форм, то, по оценке политика, это вызывает у IT-индустрии «шок и трепет».

Луговой отметил, что «более 50% всех блокчейн-историй создавались русскоязычными и русскими программистами», в том числе Ethereum — криптовалюта, занимающая второе место в мире после биткоина.

Вместе с тем парламентарий согласился, что должно быть жёсткое государственное регулирование. «Но не запрет. Регулирование позволит лучше контролировать это», — считает он.

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Ранее Центробанк предложил ввести запрет на выпуск, майнинг, обращение и обмен криптовалюты в стране и установить ответственность за его нарушение.

В Министерстве финансов, вместо этого, предложили ввести регулирование рынка цифровых активов. Отсутствие этого процесса или запрет криптовалюты приведут к дестабилизации рынка, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, на которые правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать, считают в ведомстве.



#криптовалюта

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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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