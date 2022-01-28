Максим Галкин запечатлел Пугачеву на кухне в очках и футболке

Шоумен Максим Галкин поделился очередным семейным видео, на котором заснял Аллу Пугачеву, которая ест прямо из сковородки. Максим Галкин является известным юмористом. Он еще в юном возрасте стал выступать на сцене. Теперь не только востребованный артист, но и муж Аллы Пугачевой. Влюбленные счастливы в браке уже 10 лет. У них подрастают дети: Лиза и Гарри. Пара проводит большую часть времени в замке в деревне Грязь. Там у них есть свой сад и огород. Малыши всегда находят время для игр на свежем воздухе. По словам Максима, этой зимой они не поехали в отпуск. Поэтому Пугачева иногда видится с друзьями, а 27 января она успела погулять в саду в пуховике.Алла Пугачева Если утром шоумен побаловал себя пельменями, то вечером на кухне собралась вся семья. Максим приготовил себе рыбку на пару. А вот Алла Борисовна решила себя порадовать другой едой. Галкин подловил жену, которая стояла у плиты и ела из сковородки. Примадонна была в домашней одежде. Она предстала в растянутой футболке и без макияжа. Впервые за долгое время поклонники увидели ее в очках. «Форель речная на пару», — стал хвастаться юморист. «Неправильно!» — заявила ему жена. «А что ты там ешь?» — уточнил он. «Картофельные оладьи с рисом! Углевод!» — призналась звезда. «Потрясающе. Углевод, а у нас вот», — отметил Галкин. «Гарри, ты так хрумкаешь», — заметил он.