Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь

Журналистка Маргарита Симоньян поделилась фото мамы Тиграна Кеосаяна. Актрисе Лауре Геворкян исполнилось 83 года. Главный редактор телеканала Russia Today, Маргарита Симоньян решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 28 января, день рождения отмечает мама ее мужа Тиграна Кеосаяна. Журналистка очень гордится Лаурой Ашотовной. У женщин сложились прекрасные отношения. Актриса с теплотой и любовью приняла в семью Маргариту. Симоньян посвятила дорогой имениннице трогательное поздравление в личном блоге.Лаура Геворкян «Царственную красавицу, мудрейшую женщину, великолепную актрису и мою обожаемую свекровь Лауру Ашотовну — с днем рождения! Благодарю Бога каждый день за то, что ты есть у нас у всех», — написала главный редактор телеканала Russia Today.Лаура Геворкян в молодости «Какая красавица», «Шикарная😍с днем рождения!», «С Днём рождения Лауру Ашотовну, красавицу! Здоровья! Здоровья! Здоровья! Оставаться такой же молодой! Счастья!», «Здоровья ей на долгие годы. Стареет красиво, не каждому дано», «Свекровь красотка🔥вам повезло с ней, а ей с вами🙌», «Какая красавица! Как дорогой коньяк - с годами только краше! Счастья, любви и многая лета🔥👏❤️», «Просто шикарная женщина! Здоровья и благополучия! ❤️❤️❤️», «Роскошная 👏👏👏», — откликнулись поклонники в Instagram. Кстати, Маргарита Симоньян живет в одном доме с сестрой, мамой и свекровью. Журналистка прекрасно ладит с родственниками. Напомним, звезда растит троих детей. В августе 2013 года у Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь. Девочку назвали Марьяной. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года журналистка родила малышку Маро.