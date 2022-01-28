Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный костюм: реакция в сети

Вадим Карасев

По случаю 30-летия парижского Диснейленда анимационная героиня Минни-Маус получила новый наряд, об этом сообщили в официальном аккаунте парка развлечений в Twitter. Красное платье в белый горошек, которое было неизменной частью образа подруги Микки-Мауса, решено сменить на темно-синий брючный костюм, разработанный дизайнером Стеллой Маккартни.





Минни-Маус в новом образе





Традиционное изображение Минни-Маус

Новый наряд должен стать "символом прогресса для нового поколения". По словам дизайнера, Минни вдохновляет людей всех возрастов по всему миру.

Хотя у большинства с образом Минни ассоциируется именно красное платье, это далеко не первый раз, когда героиня меняет наряд, с того момента, как она впервые появилась на экране в 1928 году. Фигуры Минни в парках развлечений также можно было видеть в разной одежде, в том числе в жакетах и брюках.









Новый костюм Stella McCartney Минни-Маус будет носить временно — только во время Месяца женской истории в марте 2022 года. Но переодевание известного персонажа уже вызвало бурную реакцию в сети. Прокомментировала обновления даже бывшая первая леди США и кандидат на пост президента Хиллари Клинтон. Ей новый наряд Минни очень понравился. Но солидарны с ней были не все.

Выглядит ужасно, это стирание женственности — просто глупость, скоро девушки будут чувствовать себя распятыми просто за то, что им нравятся милые вещи.

Не надо ремонтировать то, что не сломано! Она известна всему миру своим красным платьем, и вам стоило это так и оставить,

— написали недовольные пользователи Twitter.

Другие комментаторы посмеялись над тем, насколько серьезно некоторые воспринимают такие перемены. Они обратили внимание пользователей на то, что речь идет не о постоянной смене костюма, а лишь о временной.

me reading this thread of stupid ass people getting mad over a cartoon mouse wearing pants pic.twitter.com/SHCnsK49IY — ✨Cass The Frass✨ (@chickenpopbye) January 27, 2022

"Это я читаю тред, в котором люди сходят с ума из-за нарисованной мыши в брюках".

Кроме того, Минни не единственный персонаж, который получит временный новый гардероб к празднику. Микки, Гуфи, Дональд и Дейзи Дак также получат новые наряды для торжеств по случаю годовщины парка. Праздничные образы также включают в себя новые переливающиеся платья для Минни и Дейзи — так что женские талисманы Диснея не останутся без платьев и юбок.

Многие пользователи поддержали перемены, хотя и у них есть некоторые вопросы: например, почему костюм нельзя было сделать все-таки в фирменном для Минни красном цвете.

Некоторые комментаторы пошутили, вспомнив один известный мем с платьем, когда весь интернет пытался понять: оно черно-синее или бело-золотое.

Now, is it black and blue, or is it gold and white? pic.twitter.com/Su8EqOK1kD — Joann Prinzivalli (@joanntwit) January 27, 2022

Совсем недавно в твиттере спорили о новых нарядах других выдуманных женских персонажей — талисманов M&M's.

Надя Бесчетникова