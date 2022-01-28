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Минтруд предложил создать Социальный фонд и расширить охват страхования

Минтруд предложил создать Социальный фонд и расширить охват страхования
Ожидается, что благодаря этому к 2025 году вырастут выплаты по уходу за ребенком, беременности и временной нетрудоспособности

19:41  Автор: Жанна Звягина


Источник: Минтруд



Министерство труда и социальной защиты официально предложило создать Фонд пенсионного и социального страхования на основе объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива выдвинута с учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат и единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки (госуслуги) и единого контакт-центра.

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Предполагается, что Фонд пенсионного и социального страхования будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. 

Минтруд также предложил с 2023 года ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Льготные ставки взносов предлагается объединить в три группы: 15%, 7,6% и 0%.

Ожидается, что благодаря этому к 2025 году размер максимального пособия по уходу за ребёнком вырастет с 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей, по беременности за 140 дней — с 435,9 тыс. до 660,9 тыс. рублей, по временной нетрудоспособности — с 94,7 тыс. до 143,5 тыс. (при стаже более восьми лет).

Объединение фондов планируется осуществить с 1 января 2023 года. Местоположение фондов останется прежним, а права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объёме.

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В качестве учредителя фонда выступит правительство, в качестве собственника имущества фонда — Российская Федерация. Государство будет нести полную ответственность по публичным обязательствам фонда (выплата пенсий, пособий и т.д.).



#пенсии #соцуслуги #страхование


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По материалам: pnp.ru

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