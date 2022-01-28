Младшая дочь Алсу удивила выбором профессии

Младшая дочь певицы Алсу, 13-летняя Микелла Абрамова на днях сообщила, куда собирается поступать после окончания школы. Все думали, что 13-летняя Микелла Абрамова, пойдет по стопам звездной мамы Алсу. Она с детства признавалась, что мечтает стать певицей. В 2019 году девочка стала участницей шестого сезона конкурса детских талантов «Голос. Дети». Уже в своем возрасте Микелла сама пишет песни, в том числе на английском языке. Однако на днях она удивила всех новостью о том, что после школы планирует поступать на юридический факультет. Сегодня в Instagram Stories она объяснила свой выбор.Микелла Абрамова По словам Абрамовой, юрист довольно перспективная и престижная профессия. Она также отметила, что для нее важно получить хорошее образование. «С раннего возраста родители мне всегда говорили насколько важно иметь хорошее образование, и я считаю, что иметь юридическое это очень престижно. Я думаю, мне это подходит», — призналась Микелла. Несмотря на желание стать юристом, девушка продолжает развиваться в творчестве. В мае минувшего года Миккела записала трек с тиктокером Gary Grey под названием «Мамина помада». В 2020 году во время самоизоляции Микелла тоже не теряла даром время и сняла совместное видео со звездой 2000-х Lou Vega.Алсу с дочерьми Напомним, участие Микеллы в шоу «Голос. дети» закончилось громким скандалом. В финале девушка победила с большим перевесом зрительских голосов, в то время как главный фаворит проекта Ержан Максим набрал меньше 30% голосов. Тогда поклонники программы усомнились в честности результатов и начали возмущаться в социальных сетях, призывая к справедливости. В связи с этим генеральный директор Первого канала Константин Эрнст начал расследование, в результате которого выяснилось, что голоса были сфабрикованы. Результаты голосования аннулировали, а победителями объявили всех финалистов.