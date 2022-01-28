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Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане

Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане
Актриса Настасья Самбурская рассказала об отдыхе в Доминикане, где цены не соответствуют уровню сервиса, и смотреть нечего. Настасья Самбурская рассказала, почему больше не полетит в отпуск в Доминикану. По словам актрисы, в этой стране ценник не соответствует уровню сервиса. Хотя звезда выбрала отель с пятью звездами, он с большой натяжкой тянул на четыре. «Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами, за то, что ты заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют, через раз. Постоянный ветер, при 28 градусах я периодически сидела на пляже в пледе. Единственный плюс от такой погоды — нет пигментации на лице», — написала Самбурская в Instagram.
Настасья Самбурская Также актриса заявила, что в Доминикане «особо смотреть нечего». «Отыскали единственного фламинго в компании уток в пруду на поле для гольфа. Экскурсии ни о чем, никаких интересных мест в стране нет, поездка в деревню на плантации кофе и какао- разочарование века. Прикольно только на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом. Может конечно кому-то повезло и у вас был более удачный опыт?» — спросила подписчиков звезда.
Настасья Самбурская кормит фламинг Недавно Настасья заболела коронавирусом. По словам актрисы, она заразилась в аэропорту Пунта Каны 16 января. На следующий день звезду начал беспокоить насморк, а 18 января ситуация усугубилась. «Но я не мнительная, решила, что это просто акклиматизация и я адаптируюсь к разнице больше, чем в 30 градусов. С 18 на 19 очень плохо спала, принимала снотворное, которое не помогло, утром проснулась разбитая, решив, что это побочка от него. Ломило тело, но я почему-то продолжала думать, что это из-за неудобного, одиннадцатичасового перелета и глубокого массажа. А потом решила измерить температуру, 37,3… Здрасьте…» — рассказала она. Тогда Самбурская поняла, что заболела: «В общем, в носу отек, температура держалась 3 дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично. Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения, дальше состояние стало улучшаться постепенно. Уже 24го я сделала 2 теста и они оба были отрицательными. Отделалась легким испугом называется. Но какие будут последствия — еще непонятно. После моего первого опыта перенесенного ковида в декабре 20го, я до сих пор огребаю побочку. Так что берегите себя по-возможности».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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