Переиздание классического шутера PowerSlave выходит на Xbox в феврале





Разработчики из Nightdive Studios объявили, что игра PowerSlave: Exhumed выйдет на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC уже 10 февраля 2022 года.

PowerSlave: Exhumed — это переиздание классического шутера от первого лица PowerSlave, который вышел в 1996 году. Отметим, что изначально игра PowerSlave выходила на SEGA Saturn, а после на Playstation. Версия PowerSlave: Exhumed включает в себя оба варианта старых консольных проектов, которые несколько отличаются контентом.

PowerSlave представляет собой шутер от первого лица, в котором игроки отправляются в Египет конца 20 века, где им предстоит сражаться с различными монстрами. В PowerSlave: Exhumed игроков ждет больше 20 уровней, разнообразное оружие и артефакты.

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