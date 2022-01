Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза





Разработчики Two Point Campus сегодня объявили, что их проект будет доступен в подписке Game Pass в день релиза. Выходит игра уже 17 мая 2022 года.

Идейно и по механикам игра Two Point Campus похожа на Two Point Hospital, но здесь игрокам предстоит отстраивать свой собственный университет с территорией для преподавателей и студентов. Игроки смогут сами выбирать, каким направлениям в университете они хотят уделять больше времени, у них будет возможность отслеживать жизнь студентов — с момента поступления до выпуска. Само собой, игра изобилует присущим для прошлой части Two Point юмором.

Ниже можно посмотреть первый геймплей Two Point Campus, снятый порталом GamesRadar с альфа-версии проекта.

