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Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза

Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза


Разработчики Two Point Campus сегодня объявили, что их проект будет доступен в подписке Game Pass в день релиза. Выходит игра уже 17 мая 2022 года.

Идейно и по механикам игра Two Point Campus похожа на Two Point Hospital, но здесь игрокам предстоит отстраивать свой собственный университет с территорией для преподавателей и студентов. Игроки смогут сами выбирать, каким направлениям в университете они хотят уделять больше времени, у них будет возможность отслеживать жизнь студентов — с момента поступления до выпуска. Само собой, игра изобилует присущим для прошлой части Two Point юмором.

Ниже можно посмотреть первый геймплей Two Point Campus, снятый порталом GamesRadar с альфа-версии проекта.


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По материалам: newxboxone

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