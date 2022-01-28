Представили первый геймплей нового футбольного симулятора UFL — конкурента FIFA и eFootball





Летом прошлого года белорусская студия Strikerz Inc. анонсировала новый футбольный симулятор — игру UFL, которая должна стать конкурентом FIFA и eFootball. Появился первый геймплей проекта, а также некоторые детали.

Игра будет распространяться условно-бесплатно, и разработчики отмечают, что в проекте для всех равные условия, а победа зависит исключительно от умений конкретного игрока.Основной режим игры — создание собственной команды и ее развитие. Игроков можно будет прокачивать по различным параметрам.Лицом игры стал Криштиану Роналду, есть и другие известные игроки в качестве амбассадоров: Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино, Александр Зинченко и Кевин Де Брёйне.У разработчиков есть контракты с некоторыми клубами, которые появятся в игре — «Вест Хэм Юнайтед», «Спортинг Лиссабон», «Бешикташ», «Боруссия Дортмунд», «Шахтёр». Ближе к релизу обещают объявить больше клубов.Игра изначально выходит на Xbox и Playstation, позже на PC.

Ниже можно посмотреть презентацию геймплея со стороны разработчиков. Релиз UFL запланирован на 2022 год.

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