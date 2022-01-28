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Разработчики The Medium отмечают год с момента релиза

Разработчики The Medium отмечают год с момента релиза


Релиз игры The Medium состоялся ровно год назад — проект вышел 28 января 2021 года на Xbox Series X | S и PC. Игра стала одной из первых, которая появилась только на консолях нового поколения, на Xbox One ее выпускать не стали. В целом, The Medium была хорошо воспринята игроками, хотя ее релиз и сопровождался некоторыми техническими проблемами, особенно на Xbox Series S.

Польская студия Bloober Team сегодня празднует годовщину с момента релиза The Medium. Ниже можно посмотреть трейлер, который они представили к знаменательной дате. Напомним, что в сентябре этого года проект добрался и до приставок Playstation 5. Сейчас команда Bloober Team работает сразу над несколькими проектами.


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Игра The Medium уникальна тем, что одновременно в ней рендерятся два мира, при помощи особой технологии, которую разработчики запатентовали. Проект точно стоит попробовать, тем более он все еще доступен в подписке Game Pass.

The Medium

Разгадайте мрачную тайну, раскрыть которую под силу лишь медиуму. Исследуйте реальный мир и мир духов одновременно. Используйте свои возможности ясновидения, чтобы решать загадки, связывающие два мира, открывать зловещие тайны и пережить встречи с Пастью – чудовищем, порожденным ужасной трагедией.
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По материалам: newxboxone

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