"Сосочки прям в душу смотрят": Собчак снялась без лифчика и с раздвинутыми ногами

Вадим Карасев

40-летняя Ксения Собчак опубликовала пикантную фотографию, поддержав борьбу с эйджизмом в инстаграме. Звезда снялась без нижнего белья, засветив торчащие соски.



Путешествующая с Константином Богомоловым по Патагонии Ксения Собчак выложила на своей странице в инстаграме пикантный снимок, на котором она позирует в облегающей полупрозрачной майке, сквозь которую можно рассмотреть во всех подробностях грудь светской львицы. При этом светская львица широко раздвинула ноги, сидя на тюке сена.



"Судя по некоторым фото в инстаграме - эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом. Поэтому если у вас из глаз кровь это нормально, и естественно, и даже нужно. Это ж борьба. Как женщина разменявшая четвертый десяток - поддерживаю фоткой из Патагонии этот удивительный флешмоб", - подписала фото звезда.



Подписчики тут же принялись обсуждать фото телеведущей, бурно отреагировав на ее торчащие соски, которые Ксения Собчак не постеснялась продемонстрировать.

"Ничего не читаю… смотрю на соски", "Сосочки прям в душу смотрят", "Простенько, но с каким вкусом!", "На этом фото я дышу маткой и ловлю позитивные вибрации", "Ксения, отлично выглядите! На женщину разменявшую четвертый десяток, Вы не выглядите! Красотка! Тело огонь", "Если есть кто-то более секси — вы мне скажите!", "Где-то плачет Волочкова", - цитирует пользователей Сети "Экспресс газета".[/b][b]



Звезда ранее снялась совершенно голой, засветив пятую точку. Скандальная телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото, на котором позирует в купели без трусов и лифчика.

"31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием", — подписала Ксения Собчак пикантный снимок, на котором она улыбается во весь рот.



Как писал NEWSTES, ранее показавшую соски после развода Наталью Синдееву высмеяли в Сети.

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