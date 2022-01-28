Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»

Дошкольники и младшие школьники Алтайского края от 5 до 11 лет принимают участие в конкурсе «Юные исследователи Алтая», который проходит в трех номинациях: гуманитарная, естественно-научная (живая и неживая природа), техника и точные науки (математика, информатика, физика). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

Конкурс проводится с 10 января по 23 апреля в 2 этапа – отборочный и финальный.

Отборочный тур для детей дошкольного возраста, проживающих в Барнауле, и участников всех возрастных групп, проживающих в других населенных пунктах Алтайского края, проводится в заочной форме с 10 января по 1 марта. Работы принимаются в электронном виде. Для участия в конкурсе не позднее 1 марта необходимо заполнить электронную заявку.

Для участников 1-4 классов, проживающих в Барнауле, отборочный этап проходит в рамках городского конкурса, организуемого комитетом по образованию города Барнаула.

Финальный этап пройдет в заочном формате с использованием дистанционных технологий.

Краевой конкурс исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Юные исследователи Алтая» проводится с целью развития интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста, совершенствования навыков наблюдения и элементарных исследований.