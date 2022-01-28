Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы

Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы

Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы
Супруга 58-летнего кутюрье Валентина Юдашкина публично поздравила  его с 33-й годовщиной свадьбы и призналась ему в любви. 64-летняя Марина Юдашкинв поделилась фото, на котором предстала в светлой куртке и голубых джинсах. Валентин Абрамович — в длинном синем пуховике, шапке, шарфе.
Валентин и Марина Юдашкины «Валечка, пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой! ❤️❤️❤️❤️😘» — подписала публикацию супруга модельера. Подписчики поздравили супругов с годовщиной, пожелав им семейного благополучия. Но многие сконцентрировали внимание на внешнем виде дизайнера — пользователям Сети показалось, что 58-летний Юдашкин совсем плохо выглядит. «Как же Валентин сдал. Здоровья!», «Как дед стал… Восстанавливаетесь, мы вас любим», «Ой! Даже не узнала. Такой забавный, домашний…» — написали они.
Валентин и Марина Юдашкины Напомним, с 2016 года Валентин Абрамович борется с серьезным недугом. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — делился подробностями Юдашкин. Из-за болезни кутюрье некоторое время находился в депрессии. Справиться с подавленным состоянием дизайнеру помогли родные и друзья. «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого вышел», — откровенничал модельер.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшей женой мужа
Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшей женой мужа
Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы
Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в
Битва купальников: Виктория Шелягова против Анфисы Чеховой
Битва купальников: Виктория Шелягова против Анфисы Чеховой
Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не тем, за кого себя выдавал
Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не
Младшая дочь Алсу удивила выбором профессии
Младшая дочь Алсу удивила выбором профессии
Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки
Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки
Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс
Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Эти 2 игры станут бесплатными на Xbox в эти выходные: 27-30 января
Эти 2 игры станут бесплатными на Xbox в эти выходные: 27-30 января
Версию Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox снова перенесли
Версию Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox снова перенесли
Именины в феврале 2022 года
Именины в феврале 2022 года

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб

Еще по теме

Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Семья Валентина Юдашкина обратилась к нему со словами поддержки
Марина Юдашкина: «У Валентина нет времени болеть»
Валентин Юдашкин впервые стал дедушкой