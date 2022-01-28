Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы

Супруга 58-летнего кутюрье Валентина Юдашкина публично поздравила его с 33-й годовщиной свадьбы и призналась ему в любви. 64-летняя Марина Юдашкинв поделилась фото, на котором предстала в светлой куртке и голубых джинсах. Валентин Абрамович — в длинном синем пуховике, шапке, шарфе.Валентин и Марина Юдашкины «Валечка, пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой! ❤️❤️❤️❤️😘» — подписала публикацию супруга модельера. Подписчики поздравили супругов с годовщиной, пожелав им семейного благополучия. Но многие сконцентрировали внимание на внешнем виде дизайнера — пользователям Сети показалось, что 58-летний Юдашкин совсем плохо выглядит. «Как же Валентин сдал. Здоровья!», «Как дед стал… Восстанавливаетесь, мы вас любим», «Ой! Даже не узнала. Такой забавный, домашний…» — написали они.Валентин и Марина Юдашкины Напомним, с 2016 года Валентин Абрамович борется с серьезным недугом. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — делился подробностями Юдашкин. Из-за болезни кутюрье некоторое время находился в депрессии. Справиться с подавленным состоянием дизайнеру помогли родные и друзья. «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого вышел», — откровенничал модельер.