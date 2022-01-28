Теннисист Даниил Медведев накричал на судью на турнире Australian Open: "Ты тупой?"

Вадим Карасев

Российский теннисист Даниил Медведев вышел из себя и накричал на судью во время игры с греческим спортсменом Стафаносом Циципасом на турнире Australian Open. Поводом для негодования стало то, что греку постоянно подсказывал его отец, сидевший на трибуне.

Чувак, ты больной? Его отец подсказывает ему каждый сет. Ты тупой? Его отец может подсказывать каждый сет? Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я же с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение — его отец подсказывает каждый сет. А мне ты дал предупреждение просто так, — высказался спортсмен.





После перепалки на подсказки с трибуны, однако, обратили внимание: судья Ева Асдераки встала у трибуны, где сидел отец Циципаса, и не позволяла ему делать подсказки. Даниил не первый, кто обратил внимание на нарушение: до него такие же претензии высказали французский теннисист Корентен Муте и итальянец Фабио Фоньини.

Первый сет Медведев выиграл на тай-брейке, во втором проиграл 4:6, в третьем сете выиграл 6:4, а в четвертом 6:1. Именно после проигранного второго сета теннисист обрушился с критикой на судью, накричав на него на английском языке.

Несмотря на этот инцидент, Медведеву удалось одержать победу в матче и выйти в финал Australian Open. Следующим его противником станет испанский спортсмен Рафаэль Надаль. В случае победы в турнире Медведев может стать первой ракеткой мира.

Ксения Смирнова