В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО

В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает сетевое издание «Марийская правда» со ссылкой на план регионального Министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Первым состоится Зимний фестиваль ГТО. На весну запланированы Спартакиада допризывной молодежи с выполнением нормативов комплекса и фестивали ГТО среди трудовых коллективов, семейных команд и старшего поколения. Летние фестивали «ГТО и я – неразлучные друзья!» для детей и «Мы – за ГТО!» состоятся в июле и августе. В сентябре – октябре пройдет фестиваль ГТО среди студентов.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.