Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО

В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО

В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает сетевое издание «Марийская правда» со ссылкой на план регионального Министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Первым состоится Зимний фестиваль ГТО. На весну запланированы Спартакиада допризывной молодежи с выполнением нормативов комплекса и фестивали ГТО среди трудовых коллективов, семейных команд и старшего поколения. Летние фестивали «ГТО и я – неразлучные друзья!» для детей и «Мы – за ГТО!» состоятся в июле и августе. В сентябре – октябре пройдет фестиваль ГТО среди студентов.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Представили первый геймплей нового футбольного симулятора UFL — конкурента FIFA и eFootball
Представили первый геймплей нового футбольного симулятора UFL —
Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и Activision
Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и
В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО
В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО
Три счастливых женских имени в феврале 2022 года
Три счастливых женских имени в феврале 2022 года
За предзаказ Two Point Campus дают уникальные DLC для Two Point Hospital
За предзаказ Two Point Campus дают уникальные DLC для Two Point
Переиздание классического шутера PowerSlave выходит на Xbox в феврале
Переиздание классического шутера PowerSlave выходит на Xbox в феврале
Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшей женой мужа
Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшей женой мужа
Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в годовщину свадьбы
Супруга Валентина Юдашкина поделилась с ним трогательными фото в
Битва купальников: Виктория Шелягова против Анфисы Чеховой
Битва купальников: Виктория Шелягова против Анфисы Чеховой
Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не тем, за кого себя выдавал
Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не
Младшая дочь Алсу удивила выбором профессии
Младшая дочь Алсу удивила выбором профессии
Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки
Кирилл Сафонов запечатлелся с подросшим сыном около елки

Топ на сегодня

Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней: все было по обоюдному согласию
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании
США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки
США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки

Еще по теме

Нормативы комплекса ГТО выполнили 7,2 тысячи граждан Приангарья
В Кисловодске с 4 по 8 октября пройдет II Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд
В подмосковной Дубне в испытаниях комплекса ГТО участвовали 250 человек
В подмосковном Дзержинском состоялся летний фестиваль ГТО