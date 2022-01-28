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В Чувашии в 2022–2023 годах отремонтируют 31 школу

В Чувашии в 2022–2023 годах отремонтируют 31 школу

В Чувашии в 2022–2023 годах отремонтируют 31 школу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Николаева.

Об этом он заявил в послании Госсовету республики.

«Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом свыше 50%... В этом году по поручению президента России аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская Республика заявилась на 2022–2023 годы 31 школой», – сказал Олег Николаев.

Он добавил, что на эти цели республике выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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