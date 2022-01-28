Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи в дневных стационарах

В Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи в дневных стационарах

В Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи в дневных стационарах

17:14  Автор: Виктория Карташева



В Ленинградской области временно не будут оказывать плановую медпомощь в дневных стационарах, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. 

Помимо этого, изменён режим работы поликлиник. Теперь они будут оказывать неотложную помощь, а также по профилю «акушерство и гинекология».

Прекращаются также профосмотры и диспансеризация, в том числе углублённая, взрослых. Профилактические осмотры детей, за исключением малышей первого года жизни, запрещены. 

В России за сутки выявили 98 040 случаев коронавируса


Для диспансерного наблюдения взрослых и детей теперь будут использоваться только телемедицинские технологии. Запрещена и диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Москве приостановили плановую госпитализацию в детские больницы из-за ситуации с COVID-19. По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве отмечается беспрецедентный рост инфицирования коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз — с двух тысяч до 28 тысяч в неделю, а число госпитализаций — в 10 раз (до 120 детей в сутки). 

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства в режиме видеоконференции заявил, что оказание плановой медицинской помощи детям нельзя приостанавливать несмотря на пандемию. По его словам, необходимо проанализировать практики, применяемые в прошлом и позапрошлом годах. 



#в регионах #здравоохранение


74
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
"Сосочки прям в душу смотрят": Собчак снялась без лифчика и с раздвинутыми ногами
"Сосочки прям в душу смотрят": Собчак снялась без лифчика и
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный костюм: реакция в сети
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Аналитик считает, что у Microsoft будут сложности с регуляторами при покупке Activision
Аналитик считает, что у Microsoft будут сложности с регуляторами при
Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox
Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox
Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда
Белла и Джиджи Хадид снялись в новой кампании Versace, посвященной сестринству
Белла и Джиджи Хадид снялись в новой кампании Versace, посвященной
Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Возлюбленная Гарика Харламова вышла в свет с 29-летним актером
Возлюбленная Гарика Харламова вышла в свет с 29-летним актером

Топ на сегодня

США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки
США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней: все было по обоюдному согласию
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на прогулке в стильном розовом пуховике
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на прогулке в стильном розовом

Еще по теме

В Москве за шесть лет число детей-сирот снизилось вдвое
Кабмин установит порядок обеспечения жильем детей-сирот
В Усть-Куте 60 детей-сирот получили квартиры
Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области