В Ленобласти приостановили оказание плановой медпомощи в дневных стационарах

17:14 Автор: Виктория Карташева

В Ленинградской области временно не будут оказывать плановую медпомощь в дневных стационарах, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Помимо этого, изменён режим работы поликлиник. Теперь они будут оказывать неотложную помощь, а также по профилю «акушерство и гинекология».

Прекращаются также профосмотры и диспансеризация, в том числе углублённая, взрослых. Профилактические осмотры детей, за исключением малышей первого года жизни, запрещены.

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Для диспансерного наблюдения взрослых и детей теперь будут использоваться только телемедицинские технологии. Запрещена и диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Москве приостановили плановую госпитализацию в детские больницы из-за ситуации с COVID-19. По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве отмечается беспрецедентный рост инфицирования коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз — с двух тысяч до 28 тысяч в неделю, а число госпитализаций — в 10 раз (до 120 детей в сутки).

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства в режиме видеоконференции заявил, что оказание плановой медицинской помощи детям нельзя приостанавливать несмотря на пандемию. По его словам, необходимо проанализировать практики, применяемые в прошлом и позапрошлом годах.

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