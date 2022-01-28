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В России хотят урегулировать торговлю виртуальными предметами из видеоигр

В России хотят урегулировать торговлю виртуальными предметами из видеоигр

14:22  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Коммерсант



Власти хотят урегулировать рынок видеоигр, в том числе торговлю внутриигровыми предметами, которые геймеры покупают за реальные деньги. Сейчас такие продажи не контролируются и не облагаются налогом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Первые меры по законодательному регулированию данного сегмента могут предпринять уже в текущем году. 

По информации издания, внутриигровые артефакты пользователи воспринимают как реальный товар и даже инструмент для инвестиций. Глобальный объем этого рынка оценивается в четыре миллиарда долларов, российского — в 450 миллионов долларов. По прогнозам аналитиков, отечественная индустрия продолжит расти на пять процентов в год.

Игровые предметы можно приобрести легально — купить у разработчика, получить в виде бонуса или выиграть. Это будут официальные продажи, на которых производители игр получают до 70 процентов выручки.

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Также внутриигровые предметы можно купить на так называемом вторичном рынке. Например, на специальных сервисах цифровой торговли для видеоигр. В этом случае полученный игроком предмет привязывается к его аккаунту, после чело можно продать артефакт. Чаще всего деньги с таких площадок не выводятся, их можно потратить только на другие предметы или игры. Сам сервис получает процент от продаж. 

Еще один способ  — заключить сделку на специализированных торговых площадках. Они также берут процент с продажи. Кроме того, некоторые из них позволяют выводить деньги. Также купить артефакт можно на игровых форумах. В этом случае человек через сторонний сервис перечисляет продавцу деньги и получает предмет. Этот способ менее надежен, так как не исключает обмана. 

Редкие предметы из игр могут использовать в качестве инвестиций. Такой способ вложения средств считается ненадежным, поскольку владелец не застрахован от потери средств.

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Между тем, как пояснили изданию эксперты, рынок внутриигровых предметов не контролируется. Совершенные в его рамках операции не отслеживаются, соответственно, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, сделки на данном рынке не облагаются налогом, а в российском законодательстве нет единого подхода для признания игровых артефактов имуществом. 

Мнение о необходимости законодательного регулирования рынка видеоигр разделяет председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн 

«Отдельно можно назвать проблему с правовым регулированием многопользовательских онлайн-игр. Внутренние правила самих игр должны исключать буллинг, угрозы, обсценную лексику, разглашение персональных данных, коммерческое использование внутриигровых предметов и самой игры. Наиболее сложными вопросами остаются правовой статус внутриигровых ценностей, приобретаемых за реальные деньги, черные рынки предметов и «угон» аккаунтов», — сказал он «Коммерсанту».

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Он также указал, что компьютерные игры нуждаются в четком регулировании, «но оно может осуществляться только во взаимодействии с участниками сектора». 

Ранее сообщалось, что российские парламентарии будут обсуждать идею введения в РФ маркировки интернет-игр для ограничения по возрасту.  Делать это, как считают депутаты и сенаторы, необходимо, чтобы предупредить родителей, чьи дети могут столкнуться с жестоким и непристойным игровым контентом. 

Законопроект, предлагающий такую меру в отношении всех видеоигр, был разработан в мае 2019 года сенаторами во главе с тогда первым зампредом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилой Боковой. Среди авторов — ныне действующие сенаторы Александр Башкин, Елена Мизулина, Ахмат Салпагаров.

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Однако законопроект получил отрицательный отзыв в равительстве РФ в феврале 2020 года. Основная причина — документ «не предусматривает правовые механизмы пресечения распространения среди детей видео-, компьютерных и онлайн-игр, наносящих вред их развитию и здоровью, что является критически важным для осуществления надлежащего регулирования указанной сферы». Между тем, как заявил «Парламентской газете» сенатор Башкин, с тех пор актуальность вопроса только возросла.



#видеоигры #налоги


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По материалам: pnp.ru

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