В России посчитали смертность от коронавируса за 2021 год

23:48 Автор: Жанна Звягина

Коронавирус в России в 2021 году стал основной причиной смерти более 391 тысячи человек. Всего в прошлом году скончались более полумиллиона заболевших, сообщается в пятницу на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Число случаев, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в прошлом году составило 391 932 человек. Еще в 54 444 случаях вирус предполагался как основная причина кончины.

В 15 984 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений; в 55 435 — был диагностирован у умершего, но причины смерти были другими.

В общей сложности в прошлом году от коронавирусной инфекции скончались 517 795 человек.

В 2020 году в России скончались 144 691 инфицированных, что составило 6,8% от общего числа умерших.

Как появился День противоэпидемической готовности

В ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов 23 декабря 2021 года президент Владимир Путин связал высокую смертность из-за коронавируса в стране с низким охватом вакцинацией и недостаточным уровнем коллективного иммунитета. По его словам словам, уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 достиг 59,4 процента, тогда как стране необходим коллективный иммунитет на уровне 80 процентов. По прогнозам, таких показателей страна может достичь ко второму кварталу 2022 года.

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