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Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени

Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Певица Валерия высказалась о своем настоящем имени. Настоящее имя партистки – Алла Перфилова. Именно такое имя будущая знаменитость получила при рождении. С этим именем она росла и взрослела. Когда же Перфилова всерьез решила строить карьеру в шоу-бизнесе, назрел вопрос о сценическом псевдониме. Певица хотела получить мировую известность, однако имя Алла тогда уже ассоциировалось у европейской аудитории с другой звездой. Не без помощи своего бывшего мужа – продюсера Александра Шульгина исполнительница придумала псевдоним Валерия. Впоследствии это имя прочно укоренилось не только в умах поклонников, но и в сознании самой певицы. Сегодня даже близкие люди звезды называют ее Лерой, Аллой же могут назвать лишь те, с кем женщина не виделась едва ли не с самого детства.
Валерия «Теперь это имя для меня уже звучит странно», – поделилась знаменитость. Отвечая на вопросы подписчиков в Сторис своего инстаграм-аккаунта, артистка призналась, что даже по паспорту она уже Валерия – так гораздо привычнее. Ранее супруга Иосифа Пригожина рассказала своим фанатам о том, что помогает ей поддерживать молодость и красоту. В свои 53 года артистка выглядит прекрасно и всегда собирает множество комплиментов от поклонников. Оказывается, дело здесь не только в хорошей генетике и здоровом образе жизни. Не обходится певица Валерия и без определенных косметологических процедур, дающих прекрасный эффект.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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