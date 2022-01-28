Версию Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox снова перенесли





Игра Pathfinder: Wrath of the Righteous в прошлом году вышла на PC, и в это же время должна была выйти версия для Xbox и Playstation. Однако создатели проекта приняли решение перенести его релиз на 1 марта 2022 года для консолей, а сегодня стало известно, что и к новой назначенной дате завершить адаптацию игры под приставки студия Owlcat Games не успевает.

Теперь у Pathfinder: Wrath of the Righteous нет точной даты релиза на приставках Xbox и Playstation. В качестве релизного окна для проекта заявлена «ранняя осень 2022 года». Как отмечают создатели игры, задержка в разработке сделает игру «только лучше».

Отметим, что вместе с анонсом переноса даты релиза консольных версий Pathfinder: Wrath of the Righteous, разработчики сообщили, что 15 февраля версия проекта для PC получит первое сюжетное DLC — «Неизбежные последствия».

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