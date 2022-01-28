Возлюбленная Гарика Харламова вышла в свет с 29-летним актером

40-летний артист Гарик Харламов совсем недавно обнимался с Катериной Ковальчук на открытии своей закусочной. А на днях актриса уже появилась на премьере с другим коллегой по сериалу «Гусар». И снова не повезло с выбором возлюбленной Гарику Харламову. Не успел шоумен прийти в себя после громкого развода и болезненного раздела имущества, как закончились его новые отношения — с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники, конечно же, уже давно догадались, что между Гариком и Катериной, которые еще совсем недавно публично проявляли друг к другу самые нежные чувства, что-то неладно. Девушка отписалась от комика в соцсетях, а ведь это в наше время один из «главных» факторов, по которым определяется статус человека. Теперь же слухи получили подтверждение. На состоявшейся недавно премьере нового фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери» Ковальчук появилась под ручку с другим актером из проекта «Гусар», на котором, как известно, и завязались ее отношения с Харламовым.Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин Катерина и 29-летний Павел Рассомахин пришли вместе, позировали фотографам в обнимку и счастливо улыбались. Общественность решила, что этот выход — официальное подтверждение романтических отношений между коллегами. Напомним, в «Гусаре» Павел исполнил роль мужа героини Ковальчук — ученого, изобретающего машину времени. До этого актер успел засветиться в таких громких проектах, как «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд» и «О чем говорят мужчины. Продолжение». Гарик, меж тем, продолжает хранить молчание на тему своей личной жизни. Более того, пока даже на сцене Comedy Club он ни разу не пошутил про эти свои отношения. Там по-прежнему достается бывшей жене Гарика Кристине Асмус. Недавно он в очередной раз выдал шутку о том, что актриса после развода отняла у него дом.