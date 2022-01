Все части The Dark Pictures получили временные бесплатные приглашения





Издательство Bandai Namco объявило, что вся трилогия игры The Dark Pictures получает приглашения для друзей. Акция временная и продлится в течение месяца — с 28 января до 28 февраля. Это означает, что любую часть из вышедшей трилогии The Dark Pictures теперь можно пройти вместе по сети, имея всего одну копию игры.

Один человек должен купить игру и пригласить другого, который скачал пробную версию проекта, и так они смогут объединиться в сети для прохождения проектов серии The Dark Pictures. Оба игрока должны иметь обновленные до последней версии проекты.

Напомним, что сейчас The Dark Pictures состоит из 3 частей — Man of Medan, Little Hope и House of Ashes. В этом году должна выйти четвертая часть — The Devil in Me. Каждая часть серии имеет свой собственный сюжет, а сами игры являются представителями жанра интерактивного кино, где игроки влияют на финал.

Кроме выхода абонемента для друзей, разработчики также сделали бесплатным Curator’s Cut для всех игроков. Режим дает возможность посмотреть больше сцен в игре после завершения основного сюжета.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Curator’s Cut

Curator’s Cut содержит новые сцены, в которых можно управлять другими персонажами и принимать иные решения.

