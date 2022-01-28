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За предзаказ Two Point Campus дают уникальные DLC для Two Point Hospital

За предзаказ Two Point Campus дают уникальные DLC для Two Point Hospital


В Microsoft Store открылись предварительные заказы игры Two Point Campus, которая выходит уже 17 мая и сразу после релиза будет добавлена в Game Pass. Игроки, которые хотят купить проект на этапе предварительного заказа, получат несколько приятных бонусов — для Two Point Campus и Two Point Hospital (игра уже доступна в Game Pass).

При покупке Two Point Campus по предзаказу на Xbox игроки получают два набора DLC:



Для Two Point Campus — кустарники в форме буквы U, Академический фонтан и Жемчужина Мудрости.



Для Two Point Hospital — рыцарские доспехи, волшебный котел, костюм шеф-повара и куртка университета.

Отметим, что по предварительному заказу стоимость игры — $38,49.

Подарки за предзаказ коллекции Two Point Collection

Оформите предзаказ на Two Point Campus и получите первоклассные бонусные предметы, которые прекрасно дополнят интерьер ваших чудесных учебных заведений
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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