За предзаказ Two Point Campus дают уникальные DLC для Two Point Hospital





В Microsoft Store открылись предварительные заказы игры Two Point Campus, которая выходит уже 17 мая и сразу после релиза будет добавлена в Game Pass. Игроки, которые хотят купить проект на этапе предварительного заказа, получат несколько приятных бонусов — для Two Point Campus и Two Point Hospital (игра уже доступна в Game Pass).

При покупке Two Point Campus по предзаказу на Xbox игроки получают два набора DLC:

Для Two Point Campus — кустарники в форме буквы U, Академический фонтан и Жемчужина Мудрости.Для Two Point Hospital — рыцарские доспехи, волшебный котел, костюм шеф-повара и куртка университета.

Отметим, что по предварительному заказу стоимость игры — $38,49.

