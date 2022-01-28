Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Сегодня, 13:55
Карта замков Европы
Отдельно на карте отмечен замок Бран — Влад Цепеш-Дракула останавливался в нём и охотился на его территории.
Самый популярный вид мяса в европейских странах
Синим отмечены страны с правосторонним движением, а оранжевым — с левосторонним
В каким странах популярнее оливковое масло, а в каких — сливочное
Зелёным отмечены страны, где употребляют больше оливкового масла, а жёлтым — сливочного.
В каких странах представлены популярные фастфуд-рестораны
Европа ночью в 1992 и в 2010 году
Начало учебного года в разных странах
Самые низкие температуры
Крупнейшие мобильные операторы Европы
Как в разных регионах играют в «Камень, ножницы, бумагу»?
В каких странах для названия одного и того же фрукта используется слово «лимон», а в каких — «цитрон».
Красным отмечены страны, предпочитающие слово «лимон», а синим — использующие слово «цитрон» и его производные.
Самый популярный язык, изучаемый в Duolingo в 2021 году
Страны, население которых меньше населения Москвы
Популярные безалкогольные напитки
Популярный алкоголь в разных странах
Жёлтым отмечены страны, употребляющие больше пива, бордовым — вина, а голубым выделены страны, в которых наиболее популярны крепкие спиртные напитки.
Путь, по которому возможно самое долгое путешествие на поезде
Путь начинается в португальском городе Лагос и заканчивается в Сингапуре.
По материалам: Sivator