Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022

Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Карта замков Европы

Отдельно на карте отмечен замок Бран — Влад Цепеш-Дракула останавливался в нём и охотился на его территории.

Самый популярный вид мяса в европейских странах


Синим отмечены страны с правосторонним движением, а оранжевым — с левосторонним


В каким странах популярнее оливковое масло, а в каких — сливочное

Зелёным отмечены страны, где употребляют больше оливкового масла, а жёлтым — сливочного.

В каких странах представлены популярные фастфуд-рестораны


Европа ночью в 1992 и в 2010 году


Начало учебного года в разных странах


Самые низкие температуры


Крупнейшие мобильные операторы Европы


Как в разных регионах играют в «Камень, ножницы, бумагу»?



В каких странах для названия одного и того же фрукта используется слово «лимон», а в каких — «цитрон».

Красным отмечены страны, предпочитающие слово «лимон», а синим — использующие слово «цитрон» и его производные.

Самый популярный язык, изучаемый в Duolingo в 2021 году


Страны, население которых меньше населения Москвы


Популярные безалкогольные напитки


Популярный алкоголь в разных странах

Жёлтым отмечены страны, употребляющие больше пива, бордовым — вина, а голубым выделены страны, в которых наиболее популярны крепкие спиртные напитки.

Путь, по которому возможно самое долгое путешествие на поезде

Путь начинается в португальском городе Лагос и заканчивается в Сингапуре.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный костюм: реакция в сети
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Аналитик считает, что у Microsoft будут сложности с регуляторами при покупке Activision
Аналитик считает, что у Microsoft будут сложности с регуляторами при
Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox
Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox
Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Занимательные карты и интересные факты 28.01.2022
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда
Белла и Джиджи Хадид снялись в новой кампании Versace, посвященной сестринству
Белла и Джиджи Хадид снялись в новой кампании Versace, посвященной
Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Возлюбленная Гарика Харламова вышла в свет с 29-летним актером
Возлюбленная Гарика Харламова вышла в свет с 29-летним актером
Представили первый геймплей нового футбольного симулятора UFL — конкурента FIFA и eFootball
Представили первый геймплей нового футбольного симулятора UFL —
Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и Activision
Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и
В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО
В 2022 году в Марий Эл пройдут семь фестивалей комплекса ГТО

Топ на сегодня

Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли
США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки
США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней: все было по обоюдному согласию
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании

Еще по теме

Учёные: Определены страны, где живут самые зрелые и самые юные матери
Украина оказалась в пятерке стран с самой дешевой электроэнергией
Роспотребнадзор заявил о вспышке кори в европейских странах
День курицы, голые ягодицы и зомби: самые странные праздники мира