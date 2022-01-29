Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку

Актриса Анастасия Макеева подверглась травле. Осенью прошлого года Анастасия Макеева взялась за изучение квантовой психологии под руководством звездного специалиста. Актриса съездила на Мальдивы, где проходил обучающий тренинг, а спустя несколько месяцев и сама стала практиковать полученные знания. Недавно даже заявила, что консультация ее стоит 60 тысяч рублей. Накануне вокруг ее имени разгорелся новый скандал. Все дело в том, что Макеева решила помочь матери по имени Назгуль вылечить онкобольного ребенка.Анастасия Макеева «Я начала заниматься квантовой психологией, потому что в какой-то момент мне захотелось разобраться в своей жизни. Когда я изучаю какие-то истории про других людей, я уже начинаю видеть закономерности, связывать их. Это очень любопытный анализ работы, в том числе и над собой», — сказала Макеева. Звезда театра посоветовала своей фанатке искать причину тяжелой болезни сына в взаимоотношениях с отцом. Однако инициативу актрисы затравили. Пользователи Сети вылили ушат грязи на Анастасию Макееву. Напомним, сама Макеева решила, что и квантовая психология в том числе поможет ей стать матерью. Она уже сменила фамилию, чтобы войти в родовую программу мужа.