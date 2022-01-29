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Больше 20 миллионов уникальных игроков в The Elder Scrolls Online

Больше 20 миллионов уникальных игроков в The Elder Scrolls Online


The Elder Scrolls Online в 2022 году ожидает новая глава — она добавит в игру области, которых ранее не было в проектах серии. Разработчики развивают игру уже практически 10 лет — она вышла в 2014 году, и, похоже, планируют развивать активно дальше, несмотря на работу над новым проектом со стороны Zenimax Online.

Сегодня разработчики в Twitter рассказали о новой «важной вехе». По их словам, количество уникальных игроков в The Elder Scrolls Online превысило 20 миллионов пользователей. Информация идет о всех платформах, где доступен проект — Xbox, Playstation и PC.


Отметим, что 20 миллионов — это количество игроков, которого добились разработчики Halo Infinite всего за пару месяцев. Однако, Halo Infinite — игра, которую можно опробовать бесплатно, тогда как The Elder Scrolls Online все еще является платной игрой.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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