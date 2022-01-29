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Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой

Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
36-летний  актер и продюсер Данила Козловский приехал к дочери в Нью-Йорк и сфотографировался с ней после прогулки. На днях Козловский презентовал в Москве свой новый  сериал «Карамора». После премьеры артист решил еавестить дочь, 1,5-годовалую Оду Валентину, которая живет с мамой Ольгой Зуевой в Нью-Йорке. Козловский опубликовал трогательный снимок с малышкой. Он сделал селфи в лифте, на котором поднимался вместе с дочкой. Актер предстал в черной куртке, шапке и клетчатом шарфе. Ода стояла в нежном белом пальто с цветочным принтом и держала игрушку в руках.
Данила Козловский с дочерью Одой «Когда собственная дочь после трёх часов прогулки, гораздо бодрее, чем ее папа😬», - с иронией подписал фото Козловский. Поклонники не поскупились на комплименты для звездного отца и его дочери. «Наслаждайтесь каждой минутой с вашей малышкой, время летит очень быстро! ❤️», «Данила, сдаешь, брат!», «Главное, что рядом папа и доча», «Потрясающее фото», «Такая кнопочка»,  «Даня смешной, а доча молодец», «Милашка какая, и папуля тоже», «Образ отца прекрасной малышки - «слегка» уставшего, замерзшего, одурманенного морозом, свежим воздухом и любовью.😊», — написали подписчики. Не так давно Данила признался, что испытывает чувство вины перед дочерью. Козловский жалеет, что проводит с малышкой мало времени. Он уверяет, что дочь – самое главное в его жизни. В последнее время он часто появляется вместе с Оксаной Акиньшиной.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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