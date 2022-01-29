Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом

54-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев показал накаченный торс и забавно прокомментировал фото. Сегодня Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фото, где позирует с обнаженным торсом. «Думаю, моя карьера в сексуальных, красивых фотках — на подъёме. Если не нравится — вы врёте, и у вас сейчас начнёт расти нос. Пишите чё-нить. Слюней много не бывает. И да — до скольки лет растёт харизма?» — написал Дмитрий Нагиев.Дмитрий Нагиев «Ну, горяч, что тут скажешь! Дмитрий, обожаю ваш юмор! Здоровья вам, творческих успехов и огромной харизмы!», «Что ни пост, то огненный», «Вне конкуренции», «Димон прекрасен, впрочем, как всегда», — оценили подписчики. Через несколько месяцев, в апреле, Дмитрий Нагиев отметит юбилей — ему исполнится 55 лет. Но возраст актера не заботит – у него все в порядке и с карьерой, и с личной жизнью. В данный момент актер отнюдь не свободен, он уже упоминал о своей тайной возлюбленной.Дмитрий Нагиев «Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос. Понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет... Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — рассказывал Дмитрий Нагиев в интервью 7Дней.ru.