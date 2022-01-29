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Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой

Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Ведущий Дмитрий Шепелев высказал свое мнение о браке. 39-летний тележурналист мало, что рассказывает о личной жизни. Так, несколько лет он не показывал своего сына Платона, рожденного от певицы Жанны Фриске, которая впоследствии умерла от рака. После обрушившегося на него шквала критики о том, что он забрал деньги, которые жертвовали певице для борьбы с онкологией, Шепелев скрывал и личную жизнь. Два года назад он признался в интервью Ксении Собчак, что состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Сейчас пара воспитывает троих детей — сына Шепелева, дочь Тулуповой и совместного малыша Тихона. Но узаконивать отношения пара не спешит. И сегодня телеведущий поделился своими размышлениями относительно семейной жизни. «Как вы считаете, обязательно жениться или нет? На мой взгляд, штамп в паспорте, если мы говорим про двух взрослых и ответственных людей, вообще ни на что не влияет. Логика «не женится, чтобы в случае чего не платить алименты» ну это совсем не про отношения, разве нет? Сейчас объясню, почему я так думаю. Я вам раньше не рассказывал в подробностях о том, как был женат. Мне было что-то около 20-ти. К тому моменту я встречался с одной девушкой, в общей сложности, наверное, лет семь. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере. Наверное, от отчаяния она и ее родители не придумали ничего лучше, кроме как сказать, что если мы не поженимся, то ее (мою девушку) после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска. Я поверил. Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле.
Дмитрий Шепелев Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись. С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше. И да! Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому, что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас. Ну а вы что думаете? Женитьба, свадьба — это обязательное условие или скучный пережиток прошлого?» — написал телеведущий в своем Instagram. Надо сказать, что особой поддержки он не нашел у аудитории, тем более, она в большинстве своем женская. «Для меня обязательно. Это как официально признать свою готовность к ответственности за другого человека»; «Может это и формальность, но каждая женщина хочет замуж. Поэтому если мужчина действительно любит женщину, почему бы не сделать ей приятное, особенно если для него это ничего не меняет. Жду вашу с Катей свадьбу»; «Думаю, что главное не свадьба, а брак с точки зрения закона, чтобы стать официально родственниками. На случай болезни и принимать важные решения от имени друг друга. На случай смерти, чтобы позаботиться о своей половине и оставить ей свое имущество. Я думаю, есть еще масса случаев, когда необходимо быть родственниками» — поделились подписчики своим мнением.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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