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Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой

Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна вспомнила о съемках сериала «Моя прекрасная няня». Анна Заворотнюк в своем блоге часто вспоминает о больной маме по просьбе подписчиков, которые уже четыре года переживают о её состоянии. В этот раз поклонники поинтересовались старой историей, когда девушка снималась вместе с мамой в сериале «Моя прекрасная няня». Анне тогда доверили сыграть маленькую няню Вику, и девочка отлично справилась.
Анна Заворотнюк «Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но всё равно было очень интересно, весело и необычно», — ответила Анна в сториз на вопрос поклонника. Недавно Анна рассказала, что пока звезда «Моей прекрасной няни» находится в стабильно тяжелом состоянии и продолжает бороться с болезнью, а им остается лишь надеяться на чудо.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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