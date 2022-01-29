Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский

Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский

Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский

В первом павильоне "Мосфильма" 28 января состоялась XX юбилейная церемония вручения российской кинопремии "Золотой орел" — ее посетили Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Ирина Горбачева, Любовь Толкалина, Марина Александрова, Павел Деревянко и другие звезды.Главный приз за "Лучший фильм" жюри кинопремии присудило зимней сказке Михаила Локшина "Серебряные коньки" — эта картина, которая первой среди российских полнометражных проектов вошла в линейку Netflix Originals, была отмечена и наибольшим количеством номинаций (12). Лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Филипп Янковский ("Иван Денисович"), а "Золотой орел" за лучшую женскую роль достался Марии Ароновой ("Пара из будущего").Награды кинопремии в виде орлов из позолоченного серебра для победителей изготовила ювелирная компания Mercury.


Любовь Толкалина


Филипп Янковский и Оксана Фандера


Марина Зудина


Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина


Алексей Гуськов и Александра Урсуляк


Алина Алексеева и Константин Крюков


Победители кинопремии "Золотой орел"
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые детали
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые
ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать
ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие игровые моменты
Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие
Разработчики Halo Infinite: про исправление Big Team Battle и внутриигровой магазин
Разработчики Halo Infinite: про исправление Big Team Battle и
Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года

Топ на сегодня

Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный костюм: реакция в сети
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный

Еще по теме

В Москве вручили кинопремию «Золотой орел»
В России назван лучший фильм 2018 года
Ирина Горбачева получила премию «Золотой орел»
Конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кино — Путин