Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский

Вадим Карасев

В первом павильоне "Мосфильма" 28 января состоялась XX юбилейная церемония вручения российской кинопремии "Золотой орел" — ее посетили Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Ирина Горбачева, Любовь Толкалина, Марина Александрова, Павел Деревянко и другие звезды.Главный приз за "Лучший фильм" жюри кинопремии присудило зимней сказке Михаила Локшина "Серебряные коньки" — эта картина, которая первой среди российских полнометражных проектов вошла в линейку Netflix Originals, была отмечена и наибольшим количеством номинаций (12). Лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Филипп Янковский ("Иван Денисович"), а "Золотой орел" за лучшую женскую роль достался Марии Ароновой ("Пара из будущего").Награды кинопремии в виде орлов из позолоченного серебра для победителей изготовила ювелирная компания Mercury.





Любовь Толкалина





Филипп Янковский и Оксана Фандера





Марина Зудина





Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина





Алексей Гуськов и Александра Урсуляк





Алина Алексеева и Константин Крюков





Победители кинопремии "Золотой орел"Ольга Петелина