Две ведущие партии Сербии решили идти на выборы отдельно

16:08 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Входящие в правящую коалицию Сербская прогрессивная партия (СПП) президента страны Александра Вучича и Социалистическая партия Сербии (СПС) спикера парламента Ивицы Дачича примут участие в апрельских парламентских выборах отдельными списками. Об этом решении лидеры двух партий сообщили на совместной пресс-конференции в субботу по итогам состоявшейся встречи партийных делегаций.

«Мы разговаривали о сотрудничестве в будущем. И после выборов, если у нас будет возможность, если граждане Сербии окажут нам доверие, мы продолжим работать вместе и на уровне Сербии в правительстве, и на уровне Белграда. Что касается технических вопросов, мы приняли решение выйти на выборы отдельными списками. По нашему мнению, это сможет привести к максимизации результата», — заявил Вучич.

Он также отметил, что комиссии и рабочие группы СПП и СПС работают над созданием совместного стратегического программного документа, который вскоре будет подписан.

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В свою очередь, Дачич также заявил о продолжении сотрудничества двух политических сил, вне зависимости от формы участия в выборах.

«Мы очень позитивно оцениваем десять лет нашего сотрудничества. Мы гордимся достигнутыми результатами. Думаю, что они изменили лицо Сербии», — подчеркнул спикер сербского парламента.

Кроме того, он сообщил о достигнутой договоренности поддержать единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в один день с парламентскими. При этом Дачич выразил надежду, что Вучич снова примет решение баллотироваться на пост главы государства.





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«Я уверен, что мы победим на выборах. Вучич как совместный кандидат в президенты победит в первом туре, а СПП и СПС получат убедительное большинство мест в парламенте и заксобрании Белграда», — подытожил Дачич.

Вместе с тем сам Вучич сообщил, что окончательное решение о выдвижении его кандидатуры для участия в президентских выборах будет принято позднее по итогам внутрипартийных консультаций и новой встречи с партнёрами из СПС.

Помимо президентских и парламентских выборов в Сербии, 3 апреля также состоятся выборы в городское заксобрание Белграда.

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