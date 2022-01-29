Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox возродить франшизу





Чемпионат по реслингу AEW Beach Break иногда становится трибуной для высказываний игроков, как и ряд других спортивных соревнований. Игроки приносят на мероприятие плакаты, стараясь попасть с ними в объективы камер, чтобы их требование «завирусилось» в сети. Так произошло и в рамках AEW Beach Break на этой неделе.

Один из фанатов пришел на AEW Beach Break с плакатом «Bring back Killer Instinct», после чего хэштег #BringBackKillerInstinct в Twitter стал довольно популярным. Ниже можно видеть несколько фото с этого чемпионата.

BRING BACK KILLER INSTINCT



(bring back? they just held a world cup in December?) pic.twitter.com/OqTxR2rMep — forever botchamania (@Maffewgregg) January 27, 2022





Напомним, что Killer Instinct — франшиза Xbox, и в этом году уже появлялись слухи, что Microsoft нашла команду разработчиков для создания новой части файтинга.