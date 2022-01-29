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Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox возродить франшизу

Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox возродить франшизу


Чемпионат по реслингу AEW Beach Break иногда становится трибуной для высказываний игроков, как и ряд других спортивных соревнований. Игроки приносят на мероприятие плакаты, стараясь попасть с ними в объективы камер, чтобы их требование «завирусилось» в сети. Так произошло и в рамках AEW Beach Break на этой неделе.

Один из фанатов пришел на AEW Beach Break с плакатом «Bring back Killer Instinct», после чего хэштег #BringBackKillerInstinct в Twitter стал довольно популярным. Ниже можно видеть несколько фото с этого чемпионата.


Напомним, что Killer Instinct — франшиза Xbox, и в этом году уже появлялись слухи, что Microsoft нашла команду разработчиков для создания новой части файтинга.

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По материалам: newxboxone

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