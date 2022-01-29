Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S





Разработчики Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R объявили о релизе бесплатного обновления гоночного проекта до консолей нового поколения. Теперь игра имеет оптимизацию до Xbox Series X | S и Playstation 5.

Оптимизация до консолей Xbox Series X | S, как говорится на сайте разработчиков, дает следующие улучшения игре Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R:

Более быстрое время загрузки.Поддержка функции Quick Resume.Режим производительности: игра работает на Xbox Series X | S в 1080p при 60 FPS (разработчики не уточняют, есть ли разница для консолей Xbox Series X и Xbox Series S).Режим качества: дает улучшенные графические настройки при разрешении 4K на Series X (частота кадров не уточняется, как и наличие данного режима на Xbox Series S).

Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики приурочили к релизу обновления игры:

Watch this video on YouTube

Напомним, что игра Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R доступна в Microsoft Store по цене в $39,99.

Fast & Furious: Spy Racers Подъём SH1FT3R

Преступная организация SH1FT3R наращивает свое влияние, и вам нужно остановить их! Готовьтесь активировать ловушки, подбирать ускорения и выжимать из своей машины максимум, чтобы одержать победу.

Перейти в Microsoft Store