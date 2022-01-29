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Геймплей Dying Light 2 показали на разных игровых консолях — от Xbox One до Switch

Геймплей Dying Light 2 показали на разных игровых консолях — от Xbox One до Switch


На следующей неделе, 4 февраля, состоится релиз Dying Light 2. За день до релиза, 3 февраля, в сети будут опубликованы обзоры. Сейчас множество журналистов и лидеров мнений уже играют в Dying Light 2, а некоторые из них даже публикуют материалы по игре.

На Youtube канале OniZombies за последние дни было опубликовано большое количество роликов по Dying Light 2 — автор канала показал паркур, карту игры, битвы и многое другое. Отдельного внимания заслуживает видео, которое появилось сегодня, в нем можно посмотреть на геймплей Dying Light 2 с разных игровых консолей. В видео демонстрируется, как работает игра, в том числе, на Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X. Отметим, что геймплея с Xbox Series S в ролике нет.


Watch this video on YouTube

В целом, на канале OniZombies можно посмотреть много контента по игре Dying Light 2.

Напомним, ранее разработчики публиковали официальную демонстрацию работы Dying Light 2 на прошлом поколении консолей. Вместе с тем, демонстрировался и геймплей игры с Xbox Series X в трех режимах.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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