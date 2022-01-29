Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей





Battlefield 2042 много критикуют, в том числе фанаты серии. Проект растерял аудиторию на приставках Xbox, в Steam в новый Battlefield играет пользователей меньше, чем в некоторые другие части серии, разработчики до сих пор не рассказали о планах по развитию Battlefield 2042, исправляя ошибки, которых все больше выявляют игроки. Как говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон, исправить Battlefield 2042 будет студии DICE «действительно сложно».

Один из пользователей Youtube решил показать наглядно, насколько «халтурно» сделана игра Battlefield 2042. Он опубликовал видео, которое можно посмотреть ниже. В нем новый Battlefield сравнивается с прошлыми частями серии по разным параметрам — разрушение объектов, анимация, следы от пуль и многое другое.

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Напомним, 1 февраля EA должна опубликовать отчет за минувший квартал, из которого игроки ожидают понять, насколько провальным стал релиз Battlefield 2042.