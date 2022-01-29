Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей

Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей


Battlefield 2042 много критикуют, в том числе фанаты серии. Проект растерял аудиторию на приставках Xbox, в Steam в новый Battlefield играет пользователей меньше, чем в некоторые другие части серии, разработчики до сих пор не рассказали о планах по развитию Battlefield 2042, исправляя ошибки, которых все больше выявляют игроки. Как говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон, исправить Battlefield 2042 будет студии DICE «действительно сложно».

Один из пользователей Youtube решил показать наглядно, насколько «халтурно» сделана игра Battlefield 2042. Он опубликовал видео, которое можно посмотреть ниже. В нем новый Battlefield сравнивается с прошлыми частями серии по разным параметрам — разрушение объектов, анимация, следы от пуль и многое другое.


Watch this video on YouTube

Напомним, 1 февраля EA должна опубликовать отчет за минувший квартал, из которого игроки ожидают понять, насколько провальным стал релиз Battlefield 2042.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox возродить франшизу
Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox
Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей
Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой
Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой
Настольные игры: чем они полезны
Настольные игры: чем они полезны
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из "Бриллиантовой руки": 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у соседей после прорыва трубы
"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для Xbox
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и Зендаей
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и

Топ на сегодня

Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Лунный день сегодня 29 января 2022 года
Лунный день сегодня 29 января 2022 года
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой

Еще по теме

Инсайдер считает, что режим Portal из Battlefield 2042 станет условно-бесплатным
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
В Battlefield 2042 на Xbox игроки просят добавить поддержку мыши и клавиатуры