Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые детали





Вокруг студии Certain Affinity в последние дни появилось много слухов. Инсайдеры отмечают, что команда Certain Affinity может работать над новым проектом для Xbox в стиле Monster Hunter. Кроме того, студия Certain Affinity, по слухам, привлечена к разработке Perfect Dark. Появилась информация и о работе этой студии над Halo Infinite.

Известный игровой инсайдер Джез Корден опубликовал на портале Windows Central «эксклюзив», где рассказал, что ему известно о новом режиме для Halo Infinite, который создается командой Certain Affinity:

Режим имеет кодовое название Project Tatanka.Он может появиться через «несколько месяцев».Режим должен быть более дружественным для новичков, он не столь соревновательный, как Big Team Battle и Arena.Отмечается, что этот режим предназначен для привлечения пользователей, которые обычно не интересуются Halo, потенциально ориентируясь на игроков в Fortnite, Call of Duty Warzone или Apex Legends.Режим может быть чем-то похожим на «Орду» из Gears, то есть PvE или чем-то похожим на PvPvE, где надо сражаться и с настоящими игроками.Новый режим будет связан с режимом Forge, который позволит игрокам создавать свои карты.

Отметим, что указанная информация не является официально подтвержденной.