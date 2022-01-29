Эффективность обучения региональных управленческих команд проверят

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Минэкономразвития будет проводить регулярный мониторинг результатов предоставления субсидий на разработку и реализацию программ по развитию экспортных компетенций. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 29 января.

В 2021 году кабмин утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку и реализацию образовательных программ по комплексному развитию экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего бизнеса. На их получение может претендовать организация, которая соответствует одновременно следующим категориям: она определена ответственным исполнителем по результату федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», а также осуществляет деятельность по поддержке экспорта в соответствии с российским законодательством.

Средства используются исполнителем для разработки методики и проведения исследования, направленного на изучение потребностей бизнеса в формировании экспортных компетенций и практических навыков по подготовке проекта бизнес-плана по выходу на зарубежные рынки, для оплаты труда педагогических работников организации-исполнителя.

Законы, вступающие в силу с 29 января

Если по результатам проверок, проведённых Минэкономразвития или органом государственного финансового контроля, будут установлены факты нарушения условий предоставления субсидии, то средства необходимо вернуть в доход федерального бюджета.

Новый документ установил обязанность получателя субсидии не реже одного раза в квартал отчитываться перед Минэкономразвития. С 1 января 2022 года ведомство проводит мониторинг достижения результата предоставления субсидий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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