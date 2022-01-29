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Котик нашел на кухне кошачью мяту и рассмешил весь интернет

Котик нашел на кухне кошачью мяту и рассмешил весь интернет

Блогерша, которая ведет свой блог на площадке Тик Ток, сняла короткий ролик. Главную роль исполнил ее кот. Животное обнаружило в доме пакетик, наполненный кошачьей мятой.

Он не стал играться игрушкой, а просто разорвал ее и вывалялся в сушенном растении.

Владелица кота не стала кричать на воспитанника, а дала ему возможность играть и получать удовольствие от процесса.

@bethany.ellen Someone found the catnip stash. #catsoftiktok #catnip #ohno ♬ The Drugs Owl Vine by Sunny Mabrey — Hannah Reverie

Видео с поклонником ароматный травы набрало множество просмотров, зрители оставили и комментарии:

«Ха-ха, кот просто не понял, почему он не сделал этого раньше»


«А мои пухнастики тащатся от маслин»


«Аккуратней, а то может потребоваться реабилитация»


«Наркоман – это горе для всей семьи»


«Травка высшего сорта, сомнений нет»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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