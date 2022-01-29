Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали

Ведущая и журналистка Ксения Собчак появилась перед поклонниками в смешном наряде. Журналистка показала в своем микроблоге фото с коллегами по шоу-бизнесу – Иваном Ургантом и актером Сергеем Буруновым. Ксения Собчак выбрала для зимней прогулки модный сегодня объемный пуховик, в котором стала похожа на огромного снеговика. Образ она дополнила белыми валенками. «Я , Ксения Собчак , и я - жертва моды. Купила «модный» пуховик Rick Owens ,такой же был недавно на обложке Вога , ну это ж разрыв😂😂😂 С Валенками так вообще - КОМПЛЕКТ МЕЧТЫ🙈 или может на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?🐧🐧🐧🐧🐧», – иронично высказалась звездная блондинка. Также телеведущая добавила, что мерзнуть "в таком дебильном виде" вместе с Ургантом и Буруновым – одно удовольствие.Ксения Собчак, Иван Ургант, Сергей Бурунов Фолловеры поддержали ироничный тон телеведущей. «Еще надо варежки на завязках, тоже в тренде», «Снизу же поддувать будет», «Три прекрасных пингвина», «Почему мне так смешно?», – прокомментировали снимок россияне.