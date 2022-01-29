Любовный гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Любовь — это то, что многие люди ставят в приоритет. На этой неделе звезды и планеты дают нам право выбора. Астрологи рассказали, что нас ждет в амурных делах в период с 31 января по 6 февраля.

Особенно энергетически полезными общение и любовь будут 4, 5 и 6 февраля, однако другие дни тоже окажутся удачными для романтики и знакомств. Ночные светила пробудят в людях Анахату — любовную чакру. В связи с этим многим из нас захочется внимания, объятий, тепла, нежности и позитива. Подарите это себе и людям. Любовь сейчас правит миром.

Овен

В эти семь дней в любовных делах этих людей все может измениться в лучшую сторону. Возможно, им признаются в любви либо самые сложные проблемы с партнером благополучно уйдут прочь. Под влиянием позитивно настроенных планет могут раскрыться новые обстоятельства, которые вызовут благоприятные эмоции. Самое главное — пореже общаться с представителями лживых Знаков Зодиака.

Телец

Астрологи подсказывают: не стоит расстраиваться по мелочам, а также таить обиду на всех вокруг. Наоборот, сейчас нужно радоваться и общаться с добрыми, приятными людьми, а ещё нести радость в этот мир самим. Тельцам нужно научиться принимать перемены в сфере любви. События этой недели потом можно будет вспомнить с улыбкой. Можно попробовать провести ритуал на счастье, чтобы быстрее обрести оптимизм.

Близнецы

Близнецам в первые два дня недели стоит защитить себя от чужой негативной энергии. Дело в том, что будет довольно много неприятных встреч, которые могут испортить настроение на несколько дней вперед. Начиная со среды энергетика окружающего пространства начнет медленно меняться к лучшему. Конец недели благоприятен для любых проявлений любви: заботы, помощи близким, общения, взаимопомощи.

Рак

У Раков удача в любви будет напрямую зависеть от их здоровья. Важно избавиться от эмоций, которые вызывают болезни. Это поможет Ракам быть в тонусе всегда и везде. Людям важно видеть в Раках силу и огонь, а не уныние и страх. Это будет привлекать их внимание и делать Раков более востребованными у противоположного пола. Это отличное время для новых знакомств, как запланированных, так и спонтанных.

Лев

Львы часто совершают свойственные им ошибки в отношениях, но на этой неделе судьба готова им все простить. Это время, когда Львы будут очень харизматичными и обаятельными. Настал их черёд выходить на сцену и получать внимание противоположного пола. Начало февраля Льва проведут на подъеме сил, энергии и любовном вдохновении. Важно давать энергии выход, иначе из положительной она трансформируется в негативную.

Дева

Астрологи советуют Девам больше гулять, ходить пешком, танцевать, заниматься спортом, и все это желательно делать вместе с партнером. Совместный досуг способен сблизить двух влюбленных. Звезды и планеты подарят одиноким Девам достойного партнера. Понять, что появившийся на горизонте человек — их судьба, им помогут восемь главных признаков. Настало время брать быка за рога и действовать смело и решительно.

Весы

Любовный успех для Весов заключается в первую очередь в умении держать свои планы в секрете. Если Весы очень хотят кому-то понравиться и привлечь чужое внимание, им не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Люди могут выказывать сомнения или вовсе начнут отговаривать Весов, внушая им ложные истины.

Скорпион

Скорпионам стоит очиститься от негативных программ. Пессимистичным людям в любви в начале февраля везти не будет. Скорее, наоборот — они будут испытывать проблемы в общении. Именно поэтому Скорпионам нужно оставаться оптимистами в любой ситуации. В конце недели люди этого Знака обязательно почувствуют легкость. Настало время разобраться в любовных отношениях и понять, куда они ведут.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы смогут преуспеть в любви больше, чем кто-либо другой. Самое главное — опасаться тех, кто будет ставить им палки в колеса. Стрельцы относятся к одним из самых проницательных Знаков Зодиака, поэтому они быстро смогут отличить друга от врага. Если есть сомнения в отношении кого-то из окружения, лучше не делиться с этим человеком своими планами — как в амурной, так и в финансовой сфере.

Козерог

Козерогам на этой неделе ни в коем случае нельзя забывать о законах Вселенной, которые работают всегда и везде. Следуя им, они смогут привлечь любовное счастье либо сохранить его. Самые радушные и беззаботные Козероги проведут эту неделю на волне энтузиазма, что также разнообразит их личную жизнь. Начало нового месяца принесет немало приятных мгновений.

Водолей

С 31 января по 6 февраля не стоит доверять незнакомцам. Если представители этого активного и энергичного Знака почувствуют, что в отношениях с любимым человеком наступила прохлада, им понадобится срочно включить благоразумие. Астрологи советуют честно обо всем поговорить, найти совместное решение и понять, куда двигаться дальше. Откровенность с партнером поможет найти выход из любой ситуации.

Рыбы

Рыбам в начале февраля понадобится энергетическая защита. Велика вероятность встретить токсичных людей. Уже с первых минут понедельника можно заняться сферой любви. Не имеет значения, сколько дней, месяцев или лет отношениям: с 31 января по 6 февраля Рыбы имеют все шансы вернуть силу чувствам. Одинокие люди этого Знака смогут найти вторую половинку и пережить новую влюбленность.