Лунный день сегодня 29 января 2022 года

Вадим Карасев

В лунном календаре собрана актуальная информация, которая поможет не только правильно спланировать дела на этот день, но и привлечь в жизнь удачу. Благодаря советам астрологов каждый из нас сможет провести эту субботу продуктивно.

Этот день относится к числу самых благоприятных в январе, так как сегодня от ретроградности избавляется Венера. Впереди нас ждет новый месяц, поэтому самое время ознакомиться с опасными днями и днями силы февраля, чтобы заранее знать, когда можно ждать успехов, а когда нужно быть осторожнее.

Фаза Луны: в 27 лунный день ночное светило продолжает убывать, оставаясь при этом в созвездии Стрельца. В этот день астрологи рекомендуют сохранять позитивный настрой, чтобы исключить конфликты. Также эксперты настоятельно рекомендуют не принимать поспешных решений.

Магнитные бури 29 января: магнитосфера Земли находится в полном спокойствии. Бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

любимые дела;прогулки;совместное планирование;физическая активность.длительное пребывание дома;апатия;негатив.

Луна убывает, и сил становится значительно меньше из-за Стрельца, но Венера отчасти исправит это. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день можно посвятить домашним хлопотам. Дела в этот день должны приносить радость, а создание уюта и комфорт в доме сыграет положительную роль для отдыха. Можно заниматься уборкой, ремонтом, украсить жилище новыми элементами декора и аксессуарами.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Привлечь удачу можно с помощью грамотно подобранного гардероба. Счастливыми цветами этого дня астрологи называют оттенки синего, так как они нейтрализуют необузданную мощь стихии Огня.

Лучшими камнями-талисманами на 29 января выступают горный хрусталь и яшма. Энергетика минералов позволяет без труда сосредоточиться на важных делах, а также привлечь удачу и избежать неприятностей. Их обережные свойства будут сочетаться с украшениями из серебра.

Любовь и общение в 27 лунный день

Эти лунные сутки идеально подходят для укрепления уже существующей связи или для поисков новой любви, во многом благодаря Венере, без которой этот день был бы идеален лишь для уединения. Конфликтов в семье сегодня будет минимальное количество, но все равно лучше воспользоваться заговорами от ссор.





29 января хорошо подходит для совместного планирования важных дел. Тем, кто находится в поисках любви, астрологи рекомендуют не засиживаться дома, а прогуляться по вечернему городу и не отказываться от дружеских встреч. В такие дни можно встретить любовь даже в интернете.

Финансы и работа 29 января

В эту субботу под влиянием Луны в Стрельце активность приветствуется, однако астрологи рекомендуют направить силы не на новые сложные проекты, а на завершение неоконченных проектов. В эти сутки удачным будет сбор информации, проведение финансовых операций, запланированных ранее.

Важно отказаться от спешки. День благоприятен для физической работы, ведь Венера снабдит нас силами и энергией. Если имели место мелкие недочеты, сегодня можно попробовать их исправить. Спонтанный шопинг будет очень некстати. Есть шанс потратить лишние деньги.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Перегружать организм изнурительными тренировками во время убывания Луны в Стрельце точно не стоит. С другой стороны, сидеть без дела в день избавления Венеры от ретроградности тоже не рекомендовано. Умеренные физические нагрузки помогут поддержать тело в тонусе и улучшат настроение.