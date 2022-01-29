Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и Зендаей

Вадим Карасев

Герцог и герцогиня Сассекские тайно встретились с одной из самых обсуждаемых на сегодняшний день голливудских пар — Зендаей и Томом Холландом. Об этом близкий друг принца Гарри сообщил изданию Daily Mail.

По словам источника, инициатива исходила от Гарри и Меган Маркл. Ни с того ни с сего они связались с Томом и Зендаей и пригласили их на ужин.

Том и Зендая были поражены. Том никогда не встречался с Гарри и не разговаривал с ним, поэтому понятия не имел, зачем мог ему понадобиться,

— рассказал инсайдер.

Так или иначе встреча состоялась, и в сети уже вовсю гадают, какова могла быть ее цель. Многие предполагают, что Сассекские планировали убедить звездную пару принять участие в одном из их проектов, например, в их подкасте на Spotify.





Том Холланд и Зендая

На днях стало известно, что стриминговый гигант решил взять в свои руки производство подкаста Меган и Гарри, поскольку те с момента подписания контракта на 18 миллионов фунтов стерлингов (24,2 миллиона долларов) в декабре 2020 года выпустили всего один эпизод.

Ольга Петелина