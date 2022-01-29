Microsoft меняет дизайн коробки Xbox Series X





Halo — главная франшиза Xbox на территории многих стран, которая способна продавать игровую приставку нового поколения. На коробке Xbox Series X размещен арт Halo Infinite, но, похоже, для некоторых стран Microsoft решила выпустить новые варианты коробок.

На территории азиатских стран франшиза Halo не пользуется большой популярностью, гораздо больше игроков привлекает Forza Horizon. Microsoft это учла и выпустила на японский рынок Xbox Series X, где на коробке изображен арт из Forza Horizon 5. Ниже можно видеть фото из японского магазина (их разместил один из пользователей Twitter), как выглядит коробка Xbox Series X.

Стоит сказать, что недавно студия Playground Games отмечала успешность Forza Horizon 5 на азиатском рынке, и в ближайшее время игра даже должна получить полную китайскую локализацию.